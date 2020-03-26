Ціни на часник, імбир, лимон в Україні підскочили: продукти зникли з прилавків

В українських магазинах серед покупців зріс попит на так звані "противірусні" продукти через спалах коронавірусу: часник, імбир, лимон, в результаті чого ціни на них виросли у рази.

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У столичних супермаркетах ціни на лимони дуже різняться: в одному магазині кілограм коштує 65 гривень, в іншому – вже 85. Найвища ціна на лимони ось в мережі Novus – 90 гривень. Пропав з прилавків і імбир, який також додають в чай. А ось онлайн його продають в три рази дорожче, ніж до карантину, – по 240 гривень. Ці продукти, а також часник, який подорожчав від 130 до 160 гривень, – лідери у народному рейтингу так званих "противірусних" продуктів, повідомляє "5 канал".

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"В Україні власних запасів часнику ще до кінця лютого було катастрофічно мало. Більша частина часнику, який свій, вирощується в Україні, була розпродана. Тобто на початку березня Україна була залежна від імпортного часнику. Багато, хто інвестував у вирощування часнику, обпеклися на ньому, тому що не було інфраструктури, я говорю зараз про сховищах", – розповів виконавчий директор Української плодоовочевої асоціації Семен Крамаренко.

Експерти плодоовочевого ринку повідомили, що ціни полізли вгору на імпортні продукти, а часник – серед них, тому що більше 80% його везуть з Китаю і Ірану. У мережах супермаркетів кажуть: у стрибку цін винні постачальники. Чи справді це так – з'ясує Антимонопольний комітет.

"Ми на сьогоднішній момент маємо падіння курсу гривні, і ціна ефективного імпорту об'єктивно збільшується на величину падіння гривні. Коли ви уважно подивитеся, на скільки за останній час зросли ціни практично на весь асортимент, ви побачите, що це 7-8-10%. Це рівно стільки, на скільки подешевшала гривня. Наші з вами постачальники торгових мереж досить активно підтягнули українські ціни до ціни ефективного імпорту. І це основна причина того, що відбувається", – зазначив економіст Олег Пендзин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з необґрунтованим зростанням цін на продукти харчування в Україні на тлі паніки через карантин заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив постачальників.

В Україні на тлі карантину через коронавірус різко піднялися ціни на картоплю. Вони злетіли до 8-10 грн/кг, що практично вполовину більше, ніж було тиждень тому.

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