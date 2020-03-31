Ціни на бензин впадуть ще сильніше: АМКУ озвучив сміливий прогноз

Антимонопольний комітет проведе зустріч з керівництвом найбільших мереж автозаправних станцій і очікує, що ціни на бензин і дизпаливо знизяться ще на 5 гривень.

Про це у вівторок, 31 березня, повідомили у прес-службі АМКУ.

Бензин в Україні подешевшає ще сильніше Reuters

Згідно з повідомленням, відбудеться низка зустрічей з керівниками мереж АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar і UPG. "Мета зустрічей - отримати пояснення щодо ціноутворення на нафтопродукти і відповідності вартості, зазначеної на стелах автозаправок, тим змінам, які зазнав ринок в останні місяці: падіння цін на нафту і великий опт, коливання курсу гривні і так далі", - розповіли в АМКУ.

При цьому в комітеті констатують, що на даний момент триває зниження цін на автозаправках. Також є дані від аналітичних агентств, які вказують на наявний потенціал до ще більшого зниження ціни.

"Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 грн", - підкреслили у відомстві.

Там також висловили переконання, що майбутні зустрічі регулятора з керівниками мереж АЗС дозволять здійснити наступний крок у наближенні роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню дієву конкуренцію на цьому ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL , ситуація на нафторинку привела до того, що ціни на нафтопродукти в Україні знизилися і впадуть ще на 5% найближчим часом. Таку думку висловив заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб.

Раніше АМКУ проаналізував ціни на бензин і прийшов до висновку, що вони завищені. Для цього власників великих мереж АЗС викликали для дачі пояснень.

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