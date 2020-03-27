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27 березня • оновлено в 13:55
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Ціни на бензин впадуть ще на 5% – НБУ

1.4т
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Ситуація на нафторинку привела до того, що ціни на нафтопродукти в Україні знизилися і впадуть ще на 5% найближчим часом.

Про це заявив у п'ятницю, 27 березня, заступник глави Нацбанку України Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу.

"Ми дивимося на ринок палива і бачимо, що останнім часом ціни знизилися. При цьому, проаналізувавши ситуацію, можемо сказати, що приблизно на 5% ціни на бензин ще повинні знизитися", – заявив Сологуб.

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Він також підкреслив, що ситуація з інфляцією залишається досить спокійною - нижче 3%. При цьому, що стосується стрибка цін на окремі види товарів, в НБУ вважають, що цим має зайнятися Антимонопольний комітет і вирішити чи не порушуються тут норми.

"Тому, підбиваючи підсумок, можна сказати, що зараз ми працюємо у стабільному режимі. Головне, що буде впливати на роботу НБУ у сфері монетарної політики – це співпраця з МВФ", - підкреслив заступник голови НБУ.

Він упевнений, що українська економіка потребує стимулів, а фінансова стабільність є показником стабільності у цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук висловив думку, що в Україні поки не варто чекати зниження цін на паливо – незважаючи на різке зниження цін на нафту. Він звернув увагу, що ціни впали не на "нафту взагалі", а на травневі ф'ючерси. Тобто, на контракти, які зобов'язують продавців поставити товар в майбутньому.

Тим часом, світові ціни на нафту у п'ятницю, 27 березня, вранці уповільнили падіння, оскільки інвестори оцінюють нові заходи урядів щодо стабілізації світової економіки.

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Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
Теги
національний банк України бензин
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