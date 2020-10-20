Ціни на бензин в Україні різко підуть вгору

В Україні підскочила ціна на пальне для автомобілів. Протягом тижня бензин, дизель і автогаз можуть подорожчати ще на гривню.

Про це сказано в матеріалі "Сегодня". За словами, заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, імпортний бензин і дизпаливо подорожчали в опті, що змусило підвищити ціни і в мережах нижнього цінового сегменту.

Директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що роздрібні оператори, що працюють в економ-сегменті, 16 жовтня перейшли до підвищення цін на бензини і дизпаливо.

Де і на скільки подорожчав бензин:

"БРСМ-Нафта" в усіх регіонах своєї присутності підняла ціни на бензини на 30 коп./л: А-92 подорожчав з 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 - з 21,49 до 21,79 грн/л. ДП подорожчало на 50 і 30 коп./л, до 19,79 і 20,29 грн/л у Вінницькій та Київській областях відповідно.

Мережа KLO збільшила вартість бензинів на 5 коп /л: А-92 - до 22,74 грн/л, А-95 – до 23,74 грн/л. ДП подорожчало на 20 коп./л, до 22,49 грн/л.

Motto 16 жовтня підняла ціни на бензини в межах 20-60 коп./л в залежності від регіону. Таким чином, середня ціна А-92 по мережі становить 20,10 грн/л, А-95 – 21,21 грн/л, ДП – 19,80 грн/л.

За словами аналітика ринку скрапленого газу Артема Куюна, триває вересневий тренд на зростання цін в роздрібі.

"За кордоном починається високий сезон споживання газу для опалення, а в Україні – низький сезон споживання у автомобілістів, тому ціни зростають, продавці хочуть заробити не на обсязі продажів, як влітку, а на прибутку. Середня роздрібна ціна поки 12,30 грн/л , але в опті газ вже коштує 11 грн/л, з урахуванням транспортних витрат і прибутку операторів обґрунтована ціна – 13,5 грн/л. Це потенціал зростання, який буде реалізовано", – пояснив він.

19 жовтня найбільша українська мережа АЗС "Приват", що зберігала ціни на бензини і дизпаливо незмінними з 29 квітня, підвищила їх відразу на 1 грн/л. Це, за словами експертів, може викликати швидкий перегляд цін і в інших мережах.

Рябцев додав, що наявність розгалуженої мережі "Привату" була тим якорем, який утримував ціни на бензин і ДТ від більш значного подорожчання.

"Тепер такого якоря немає, а значить ціни різко підуть вгору. Накопичений потенціал зростання в 80 коп./л буде реалізований вже у найближчі дні – спочатку в мережах-дискаунтерів, потім і в більших", – впевнений експерт.

А ось Артем Куюн спрогнозував, що зріджений газ буде стійко дорожчати, але станеться це не відразу, а поступово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині серпня ціни на бензин на українських АЗС перестали рости, а деякі види палива навіть подешевшали. У вересні бензин подорожчав на 0,5-1 грн за літр.