Ціна вугілля за імпортним паритетом комерційно виправдана, – Єфімов

Ціноутворення на вугілля за принципом імпортного паритету (ціна на хабі плюс доставка в Україну) з комерційної точки зору виправдане для українського ринку. Про це повідомив народний депутат Максим Єфімов.

"Питання не перебуває у площині просто: паритет – це добре чи погано. Я гадаю, що паритет – це комерційна частина. Соціальна частина – це те, що ставить держава перед "Центренерго" як держкомпанією, цілі і завдання", – прокоментував нардеп підписання "Центренерго" контракту на купівлю вугілля за формулою "Роттердам+".

Від зазначив, що соціальна функція для "Центренерго" полягає у підтримці державних вуглевидобувних підприємств.

"Якщо вона несе соціальну функцію, то вона повинна купувати вугілля у державних шахт. Єдине, що ціноутворення може бути різним, бо функція соціальна, а це підтримка шахтарів, вона включена у вартість", – уточнив Єфімов.

Ціну 1650 грн/т за контрактом "Центренерго" Єфімов назвав близькою до найнижчої ціни імпорту.

На його думку, держава повинна сьогодні стимулювати видобуток на державних шахтах, щоб була можливість відмовитися від імпорту вугілля взагалі.

Нагадаємо, 10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам+".

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 року із введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла.

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленський) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т. зв. "Амстердам+". Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.