Ціна російського газу в експорті впала нижче рентабельності

Середня ціна експорту газу "Газпрому" у травні 2020 року знизилася до $94 за тисячу кубометрів, що є нижчою за вартість беззбиткових поставок в Європу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За підрахунками агентства, рентабельний рівень експорту для "Газпрому" знаходиться не нижче $100 за 1 тис. кубометрів:

$13 – собівартість видобутку,

$14 – ПВКК,

$27 - транспортування по Росії,

мінімум $20 – транспортування до цільових ринків Європи.

Разом понад $70, а потім треба додати мито в 30%. А за оцінкою Fitch Ratings, рівень беззбитковості – це $105 за тисячу кубів.

У січні 2020 року, за даними Федеральної митної служби, середня ціна за експортним портфелем "Газпрому" була $162, в лютому – $143, в березні – $125, в квітні – $109 за тисячу кубометрів.

Виручка від експорту газу в травні 2020 року склала $1,123 млрд (за порівнянні з $1,319 млрд за квітень, $1,766 млрд за березень, $2,028 за лютий і $3,018 млрд за січень 2020 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня російська корпорація "Газпром" почала демонтувати труби, по яких газ поставляється через територію України.