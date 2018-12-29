Ціна питання $8 млрд: Європа зважилася на мегапроект

Влада Німеччини схвалила будівництво підводного тунелю вартістю 8 млрд доларів, який повинен з'єднати країну з Данією.

Дозвіл на підписання контракту видало міністерство транспорту німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, повідомляє РБК.

У данській будівельній компанії Femern A/S є 14 днів, щоб вивчити документи. Представники фірми відзначили, що за цей час у домовленості можуть "статися тільки незначні редакційні зміни".

Тунель буде називатися Fehmarnbelt. Передбачається, що він буде прокладений під протокою Фемарн-Бельт, між датським островом Лоллан і німецьким островом Фемарн. Його довжина складе 19 км, велика частина траси буде проходити по території Данії.

Усередині підводного шляху прокладуть дві колії залізниці і зроблять чотирьохсмугову автодорогу. Ймовірно, після запуску тунелю поїздка між країнами займе 15 хвилин на машині і сім хвилин на поїзді.

Femern A/S

Велика частина робіт зі зведення Fehmarnbelt пройде в данському місті Родбухавн, де розташовані великий завод і пов'язаний з ним порт. У Femern A/S відзначили, що вони будуть задіяні у виробництві і транспортуванні елементів тунелю.

"Я дуже радий і гордий, що сьогодні ми досягли цієї важливої віхи для проекту", - заявив директор датської будівельної компанії Клаус Дінес.

Відповідний проект реалізують за рахунок позик, отриманих під гарантії уряду Данії. Також частина фінансування надійде з бюджету Європейського Союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії під загрозою опинилося нове "будівництво століття" — міст із материкової частини на острів Сахалін. Відповідний проект можуть скасувати через економічну недоцільність. Орієнтовна вартість об'єкта — 540 млрд рублів (8,1 млрд доларів). За оцінками РЗД, у перерахунку на кілометр будівництво об'єкта обійдеться у 3,5 раза дорожче, ніж Кримський міст.