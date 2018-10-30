Ціна питання 115 млрд: у Росії взялися за новий мегапроект

У Росії можуть побудувати нову ділянку залізниці Обська - Бованенково - Карська. Таким чином, існуючу ділянку продовжать до селища Сабетта в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, що зробить дорогу найпівнічнішою в країні.

Будівництво обійдеться в 115 млрд рублів (2,4 млрд доларів), повідомляє "Лента.ру".

В якості найбільш ймовірних інвесторів розглядаються "Газпром", РЖД і "Новатек". Передбачається, що об'єкт буде переданий їм у концесію на певний термін, протягом якого всі доходи від експлуатації вони зможуть забирати собі.

При цьому початкова вартість проекту оцінювалася в 176 млрд рублів (2,7 млрд доларів), проте участь відповідних компаній дозволить знизити витрати. Також не виключено, що будівництво дороги профінансується ще й з держбюджету Російської Федерації.

Зараз діюча ділянка від Обської до Карської належить "Газпрому", але приносить йому збитки через недостатню завантаженість. Компанія намагалася продати її, але не змогла. Умови нової концесійної угоди можуть передбачати покупку часток у ділянці рештою учасників.

Нову ділянку планують використовувати для доставки вантажів до місць видобутку корисних копалин, а також для з'єднання майбутнього Північного широтного ходу (залізнична гілка від Обської до мікрорайону Коротчаево на околиці Нового Уренгоя) і Північного морського шляху (з'єднує Мурманськ і Чукотку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії, найімовірніше, відмовляться від реалізації нового "будівництва століття" - моста з материкової частини на острів Сахалін.