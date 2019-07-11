Ціна питання – 10 млрд: Білорусь вирішила позичити гроші у Росії

Міністерство фінансів Білорусі має намір розмістити на ринку Росії держоблігації на суму 5-10 млрд російських рублів.

"Цього тижня ми опублікуємо індикативні умови розміщення. Роуд-шоу розпочнеться 22 липня і до кінця місяця буде закрита сама угода", – заявив журналістам заступник міністра фінансів Білорусі Андрій Белковець на конференції Fitch Ratings, передає БЕЛТА.

Заступник глави Мінфіну нагадав, що минулого тижня успішно розмістив боргові папери на російському ринку білоруський рітейлер "Євроторг".

За його словами, ставка розміщення паперів зокрема є орієнтиром і для Мінфіну.

Водночас Белковець наголосив, що ставка однозначно буде нижчою за 10% річних.

"У нас програма на 30 млрд російських рублів, там 6 траншів. Ми робитимемо це поступово, почнемо з одного невеликого траншу і подивимося на попит. Почнемо з 5 млрд російських рублів, подивимося на апетит інвесторів і, можливо, 10 млрд російських рублів розмістимо", – підсумував він.

Білорусь вирішила позичити 10 млрд рублів у Росії

Нагадаємо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ні російський, ні білоруський рубль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко також заявив, що білоруси не згодні об'єднуватися з Росією, хоча у Москви і немає намірів поглинати республіку.

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