Ціна нафти марки WTI опустилася нижче за $18

Вартість нафти марки WTI знизилася до вечора в п'ятницю, 17 квітня, нижче за рівень у $18 за барель.

Згідно з оприлюдненими даними, нафта WTI подешевшала на 10,22% – до $17,88 за барель. Водночас сорт Brent продовжує торгуватися в незначному плюсі.

Підвищена волатильність на ринку нафти пояснюється насамперед невизначеністю в очікуваннях майбутнього співвідношення глобальних попиту та пропозиції, оскільки багато аналітиків вважає, що нові скорочення видобування в рамках ОПЕК+ не компенсують масштабного падіння попиту на сировину через коронавірус.

Як відомо, ціни на нафту марки Brent у п'ятницю вранці почали зростати, подолавши позначку $28, водночас нафта WTI продовжила дешевшати й торгувалася нижче за $20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування сировини на 20 млн барелів.

Підписання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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