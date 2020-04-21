Ціна нафти Brent опустилася нижче $22 за барель

Економіка 11:46, 21.04.2020 Оновлено: 12:04, 21.04.2020

У першій половині дня у вівторок, 21 квітня червневі ф'ючерси на Brent подешевшали нижче $22 за барель.

Згідно з наведеними даними Investing.com, на ринку червневі ф'ючерси нафти Brent подешевшали на 14,04% до $ 21,99 за барель, раніше відзначившись на мінімумі з 31 березня, $23,85.

Тим часом, червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються на позначці у $19, втративши близько 7% вартості.

Обвал цін у негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних ємностей для зберігання в США при цьому і далі буде чинити негативний вплив на ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

  • А ось переповнення нафтосховищ, через якого обвалилися ціни на американську нафту WTI, в Європі може статися вже в травні. Про це заявив віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" Леонід Федун.

  • У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок цього ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі від початку року та побили рекорди 18-річної давнини.

  • Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

  • Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.

  • Укладання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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