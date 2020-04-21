Ціна нафти Brent опустилася нижче $22 за барель

У першій половині дня у вівторок, 21 квітня червневі ф'ючерси на Brent подешевшали нижче $22 за барель.

Згідно з наведеними даними Investing.com, на ринку червневі ф'ючерси нафти Brent подешевшали на 14,04% до $ 21,99 за барель, раніше відзначившись на мінімумі з 31 березня, $23,85.

Тим часом, червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються на позначці у $19, втративши близько 7% вартості.

Обвал цін у негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних ємностей для зберігання в США при цьому і далі буде чинити негативний вплив на ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.