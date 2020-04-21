Ціна нафти Brent опустилася нижче $22 за барель

У першій половині дня у вівторок, 21 квітня червневі ф'ючерси на Brent подешевшали нижче $22 за барель.

Згідно з наведеними даними Investing.com, на ринку червневі ф'ючерси нафти Brent подешевшали на 14,04% до $ 21,99 за барель, раніше відзначившись на мінімумі з 31 березня, $23,85.

Тим часом, червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються на позначці у $19, втративши близько 7% вартості.

Обвал цін у негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних ємностей для зберігання в США при цьому і далі буде чинити негативний вплив на ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

А ось переповнення нафтосховищ, через якого обвалилися ціни на американську нафту WTI, в Європі може статися вже в травні. Про це заявив віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл" Леонід Федун.

У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок цього ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі від початку року та побили рекорди 18-річної давнини.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.

Укладання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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