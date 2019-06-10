Ціна на нафту впаде: російський міністр зробив невтішний прогноз

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що світові ціни на нафту можуть впасти нижче $40, ближче до $30 за барель, якщо ОПЕК+ влітку не домовиться за угодою про обмеження видобутку.

За його словами, спрогнозувати подальшу ситуацію поки складно, передає "РИА Новости".

"Ми ж не знаємо, що буде влітку, як ОПЕК - домовиться, не домовиться щодо обмеження видобутку. Якщо не домовиться, то ціни можуть впасти нижче 40 доларів і до 30 доларів за барель", - сказав він.

Ціни на нафту можуть впасти

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОПЕК і низка країн, які не входять в організацію, (ОПЕК +) домовилися в кінці 2016 року про скорочення видобутку нафти на 1,8 млн барелів. Потім в червні 2018 року, коли ціни бурхливо росли в очікуванні жорстких санкцій США проти Ірану, було вирішено по суті наростити видобуток на 1 млн барелів на добу.

Однак після несподівано широких винятків Штатів для покупців іранської нафти альянс повернувся до скорочення видобутку - на перше півріччя 2019 року його погоджено в 1,2 млн барелів на добу від рівня жовтня 2018 року. Винятки, що діяли для низки країн, минули 2 травня.

Чергове засідання країн-учасниць ОПЕК+, де буде обговорюватися подальша доля угоди, може пройти 2-4 липня.

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