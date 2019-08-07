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Ціна на нафту різко впала: що відбувається

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Ціна на нафту еталонної марки Brent вперше з 4 січня опустилися нижче $57 за барель.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", нафтовий ринок прискорив падіння в середу на побоюваннях уповільнення темпів зростання світової економіки.

Жовтневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $2,06 (на 3,5%) - до $56,88 за барель.

Ціна на нафту різко впала: що відбувається

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знижуються на $2,12 (на 3,95%) - до $51,51 за барель.

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Ринок чекає даних про запаси палива в США, які будуть оприлюднені в середу. Аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують скорочення комерційних резервів на минулому тижні на 3,8 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 6 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну-ка, скакуны xoxлoжoпыe, затянули хором песню про "скорый конец России".
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Забавно слушать от людей, только вчера снявших с голов кастрюли и дуршлаги, прогнозы по-поводу нефтяных фьючерсов и биржевой волатильности))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
У скакунов праздник? Хотя нет, чем дешевле нефть на мировом рынке, тем дороже бензин и саляра на Украине!
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