Ціна на нафту різко впала: що відбувається

Ціна на нафту еталонної марки Brent вперше з 4 січня опустилися нижче $57 за барель.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", нафтовий ринок прискорив падіння в середу на побоюваннях уповільнення темпів зростання світової економіки.

Жовтневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $2,06 (на 3,5%) - до $56,88 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знижуються на $2,12 (на 3,95%) - до $51,51 за барель.

Ринок чекає даних про запаси палива в США, які будуть оприлюднені в середу. Аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують скорочення комерційних резервів на минулому тижні на 3,8 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 6 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

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