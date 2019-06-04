Ціна на нафту пробила нову низьку позначку

Ціни на нафту Brent і WTI знижуються в ході азіатських торгів у вівторок, 4 червня, на побоюваннях різкого уповільнення зростання світової економіки.

За даними лондонської біржі ICE Futures, серпневі ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за барель. На торгах в понеділок їхня ціна знизилася на $0,71 (1,15%) і становила на закриття $61,28 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на липень на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилася на $0,18 (0,54%) - до $52,96 за барель. На попередніх торгах WTI подешевшала на $0,25 (0,47%), до $53,25 за барель.

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,51% до $61,05 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок здійснило рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою при триваючому конфлікті з Китаєм. Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, що надходять з Мексики.

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