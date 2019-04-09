Ціна на нафту перевищила психологічну позначку

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 9 квітня, в ході азійських торгів виросли до максимумів за останні п'ять місяців.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 71,18 долара за барель, що на 0,11% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,17% — до 64,51 долара за барель.

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Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

За словами експертів, ціни на нафту продовжують зростати на тлі посилення геополітичної напруженості.

"Санкції щодо Ірану і Венесуели, конфлікт у Лівії, а також скорочення видобутку Саудівською Аравією, доповнює список геополітичних чинників, — все це нівелює вплив технічних індикаторів, що вказують на перепроданність нафтового ринку", — повідомив аналітик Oanda Asia Pacific у Сінгапурі Джеффрі Хеллі, передає "Інтерфакс".

Водночас із цим міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що ОПЕК сфокусована на скороченні запасів нафти, які занадто високі і перевищують середній рівень за п'ять років на 70-80 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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