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Ціна на нафту перевищила нову позначку

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Ціни на нафту еталонних марок підвищуються під час азіатської сесії в середу, 26 червня, зокрема через дані про зміну запасів пального у США минулого тижня.

Як повідомляє "Интерфакс", серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,96 (на 1,48%) — до $66,01 за барель. Пізніше, під час торгів їхня вартість все ж знизилася. У вівторок ціна нафти виросла на $0,19 (на 0,29%), досягнувши на закритті $65,05 за барель.

Ціна на нафту перевищила нову позначку
Новини
Ціни на нафту зробили різкий скачок

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці піднялися на $1,12 (на 1,94%) — до $58,95 за барель. Водночас за підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $0,07 (на 0,12%) і завершила день на позначці $57,83.

Ціна на нафту перевищила нову позначку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня котирування нафти перейшли до зниження. Трейдери продовжують оцінювати ситуацію навколо Ірану, а також зважувати шанси на продовження угоди ОПЕК+ щодо обмеження видобутку нафти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
BrentWTIнафта
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