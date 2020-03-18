Ціна на нафту ніяк не відновиться після сильного обвалу у вівторок

Травневі ф'ючерси на Brent станом на ранок, 18 березня, продовжують знижуватися до позначки $28 за барель.

Відповідні дані надав портал Investing.com.

Так, відповідно до наведеної інформації, середня ціна нафти Brent подешевшала на 1,36% до рівня $28,34 за барель.

В цей же час WTI подешевшала ще сильніше. Ціни на нафту цієї марки опустилися до $26,72 на 2,23%.

Підкреслимо, що травневі ф'ючерси на Brent незначно подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,26 (0,9%), до $28,99 за барель. У цей же час за вівторок контракт подешевшав на 4,4%, до $28,73 за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року, свідчать дані Dow Jones.

Ціни на нафту продовжують падати

Квітневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $0,04 (0,15%) - до $26,91 за барель. До закриття попередніх торгів ціна WTI подешевшала на 6,1%, до $26,95 за барель (мінімум з лютого 2016 року).

Експерти AxiCorp відзначають, що глобальний попит на нафту продовжить падати на тлі закриття кордонів багатьма державами через пандемію коронавірусної інфекції, а також відходом на карантин людей і цілих компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $ 20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $ 15-16/барель.

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