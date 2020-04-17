Ціна на нафту не змогла пробити психологічну позначку: в чому причина

Останні заяви президента США Дональда Трампа про зняття карантинних заходів в країні призвели до того, що ціни на нафту марки Brent у п'ятницю, 17 квітня, почали рости, подолавши позначку у $28, при цьому нафта WTI продовжила дешевшати і торгується нижче $20.

Згідно з даними торгових майданчиків, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшувалася на 2,23% – до 28,44 долара за барель, травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI – опустилася на 2,32%, до 19,41 долара за барель .

План Трампа, оприлюднений у четвер, являє собою рекомендації владі штатів і муніципалітетів, тобто спочатку він необов'язковий до виконання. Президент США підкреслив, що обмеження, введені через коронавируса, будуть скасовуватися в кожному штаті за рішенням влади, виходячи з поточної ситуації.

"Ціни на нафту зростають після того, як президент Трамп випустив керівні принципи, згідно з якими частина країни відкриється набагато раніше, ніж будь-хто очікував", - зазначив старший ринковий аналітик брокерської компанії OANDA Едвард Мойя.

У той же час на ціни як і раніше тиснуть очікування збереження істотного дисбалансу попиту та пропозиції на ринку нафти, навіть не дивлячись на прийняті ОПЕК+ заходи щодо скорочення видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу у травні-червні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Підписання нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.