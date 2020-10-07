Ціна на газ взимку впаде, – Коболєв

Взимку 2021 року в Україні знизяться ціни на газ через рекордні запаси газу у сховищах.

Такий прогноз зробив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ході Ukrainian Energy Day, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми в "Нафтогазі", хто аналізує статистику і становить прогнози на майбутнє, впевнені, що ціна на газ впаде цієї зими", – зазначив він.

За його словами, причиною є рекордний обсяг газу в 28 млрд куб. м, який знаходиться в сховищах. Незвичайність "рекорду" пояснюється тим, що більша частина газу належить приватним гравцям.

"Якщо весь цей обсяг попрямує українським, а також європейським споживачам, то велика ймовірність, що побачимо цінові зрушення, і ціни для українських споживачів будуть нижчими, ніж на європейських ринках", – роз'яснив Коболєв.

При цьому він зазначив, що компанії закачали таку кількість газу, щоб убезпечити проходження опалювального сезону, але також щоб заробити додаткові кошти на різниці між літніми та зимовими цінами.

Водночас він звернув увагу, що зниження ціни на газ матиме негативний вплив на українські газовидобувні компанії.

Нагадаємо, в Україні після запуску ринку газу з 1 серпня споживачі отримали можливість не тільки змінювати постачальника, але і користуватися спеціальними тарифами. Так, якщо оплатити блакитне паливо заздалегідь, то можна мати фіксований тариф на весь опалювальний сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" опублікувала ціни на блакитне паливо на жовтень. Тарифи збережені на рівні вересня – 4,7 грн/кубометр в рамках пакету "Місячний" і 5,24 грн/кубометр в рамках тарифу "Річний" .