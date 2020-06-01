У червні ціна на газ для промисловості, який продає НАК "Нафтогаз України", знизиться на 19-20,7%.

Як сказано на сайті "Нафтогазу", вартість залежить від умов поставки. Якщо у компанії немає боргів перед НАК, то на умовах закупівлі "наперед" у великих обсягах блакитне паливо буде коштувати 2713 грн за тис. кубометрів (без ПДВ). Для інших промислових споживачів газ пропонується за ціною 3182 грн за тис. кубометрів (без ПДВ).

Таким чином, у порівнянні з цінами травня, ці показники нижче на 19-20,7%.

Ціна на газ в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість поставок природного газу для населення і виробників тепла в травні знизилася на 21,4%.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!