Головна Новини
1 червня • оновлено в 12:16
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Ціна на газ в червні знизиться на 20%: "Нафтогаз" розповів, кого зачепить

1.9т
Читати матеріал російською

У червні ціна на газ для промисловості, який продає НАК "Нафтогаз України", знизиться на 19-20,7%.

Як сказано на сайті "Нафтогазу", вартість залежить від умов поставки. Якщо у компанії немає боргів перед НАК, то на умовах закупівлі "наперед" у великих обсягах блакитне паливо буде коштувати 2713 грн за тис. кубометрів (без ПДВ). Для інших промислових споживачів газ пропонується за ціною 3182 грн за тис. кубометрів (без ПДВ).

Таким чином, у порівнянні з цінами травня, ці показники нижче на 19-20,7%.

Ціна на газ в Україні

Ціна на газ в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість поставок природного газу для населення і виробників тепла в травні знизилася на 21,4%.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги