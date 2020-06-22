Ціна на газ для українців знизиться ще на 5,9%

Валентина Гембарська Економіка 17:23, 22.06.2020

Ціна поставки "Нафтогазом України" природного газу для населення і виробників тепла в червні складе 2,142 грн/куб.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У порівнянні з травнем вартість газу зменшилася на 5,9% (2,276 грн/куб. м). Минулого місяця в порівнянні з квітнем газ подешевшав на 21%.

З січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних зобов'язань розраховується відповідно до постанови Кабміну №17 від 24 січня. Основним фактором є фактичні результати біржових торгів на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Україна взяла на себе зобов'язання з 1 травня 2020 року повністю лібералізувати ринок поставок газу побутовим споживачам, забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Пізніше цей термін через карантин був продовжений на два місяці – до 1 липня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ впали на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.

У липні різко підвищать розмір абонентської плати за газ. В результаті українцям, залежно від обсягів споживання, доведеться платити на 20-30 грн більше.

Абонентську плату збільшать майже на 24%. Її розмір у всіх різний. З одного боку, він залежить від постачальника, а з іншого – від того, скільки за "газовий рік" (з жовтня по жовтень) блакитного палива ви витратили.

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Економіка

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