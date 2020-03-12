Ціна на газ для українців у березні знизиться – "Нафтогаз"

У березні ціна на газ для українців знизиться ще більше, незважаючи на девальвацію та інфляцію.
Про це йдеться у повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Ціна на газ влітку впаде в півтора рази
Колаж
"Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, а в березні знизиться ще. Це незважаючи на девальвацію, інфляцію та зростання середньої заробітної плати", – сказано в повідомленні.
За інформацією компанії, зниження цін відбувається завдяки зменшенню вартості газу в Європі, що пов'язано з теплою зимою та великими запасами газу в сховищах.
"У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" свого часу відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Ніяких урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення наприкінці 2019 року.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "ГАЗ" на сайті "OBOZREVATEL".