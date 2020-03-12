Ціна на газ для українців у березні знизиться – "Нафтогаз"

У березні ціна на газ для українців знизиться ще більше, незважаючи на девальвацію та інфляцію.

Про це йдеться у повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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"Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, а в березні знизиться ще. Це незважаючи на девальвацію, інфляцію та зростання середньої заробітної плати", – сказано в повідомленні.

За інформацією компанії, зниження цін відбувається завдяки зменшенню вартості газу в Європі, що пов'язано з теплою зимою та великими запасами газу в сховищах.

"У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" свого часу відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Ніяких урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення наприкінці 2019 року.

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