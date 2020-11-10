В Україні опалення буде дорожчати до грудня – НАН

В Україні вартість природного газу буде рости до грудня. Відповідно буде і підвищуватися тариф на опалення.

Такий прогноз зробив директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАНУ Валентин Землянський, передає UBR. Він назвав дві причини для цього.

"По-перше, ми входимо в так званий високий сезон, в опалювальний сезон, коли завжди підвищується ціна на газ. Від того, чи буде зима суворою або досить теплою, буде залежати і швидкість підвищення. Але точно збільшення буде", – вважає експерт.

На його думку, чи будуть підвищуватися тарифи на комунальні послуги, залежить від політичної волі вирішити боргову кризу у підприємств теплокомуненерго, який безпосередньо пов'язаний із заниженими тарифами.

На його думку, тарифи на електроенергію до кінця року підніматися не будуть.

Він пояснив, що до кінця року діє постанова про ПСО, підписана ще Кабінетом міністрів Володимира Гройсмана. Але після 1 січня такої гарантії більше немає, і "під ніж" цілком може лягти пільговий тариф, який гарантує для населення по 90 коп./КВт⋅г за перші 100 кВт⋅г.

"Я не виключаю, що пільгові 100 кВт⋅г... будуть переглянуті, і весь обсяг електроенергії, який споживає домогосподарство, буде доведений до рівня 1,68 грн/кВт⋅г. Поки все говорить про те, що ціни і тарифи будуть продовжувати своє зростання. По газу у нас щомісячне зростання, постачальники газу зобов'язані за 5 днів до початку місяця поставки, умовно кажучи до 25 числа, публікувати прогнозні ціни, які будуть діяти в наступному місяці. До грудня місяця, думаю, вони будуть збільшуватися", – спрогнозував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні близько 9 млн людей найближчим часом можуть залишитися без газу. Так, вже з 1 січня 2021-го, відповідно до закону, у всіх, хто не встановив газові лічильники, повинні відключити блакитне паливо.