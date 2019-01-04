Ціна на біткоїн різко підскочила: коли продавати криптовалюту

Найближчим часом біткоїн може подорожчати до понад $4 тис., оскільки вже з початку 2019 року вартість найпопулярнішої криптовалюти збільшилася на 4%.

Аналітик NewsBTC Аяш Джиндал вважає, що біткоїну необхідно залишатися вище рівня підтримки в $3850, щоб продовжувати рости в ціні, передає РБК.

За його словами, якщо курс криптовалюти почне падати, зниження сповільниться на рівні в $3780, а щоб подорожчати до $4 тис., біткоїну необхідно піднятися вище відміток в $3900 і $3930, що цілком ймовірно.

При цьому в четвер, 3 січня, середня ринкова вартість Bitcoin досягла позначки в $3880, за останні три дні вона збільшилася на 4%. Альткоїни за той же проміжок часу зросли в ціні сильніше - частка головної криптовалюти на ринку знову опустилася нижче 52%. Курс криптовалюти Ethereum, наприклад, яка повернулася на друге місце в списку найбільших за капіталізацією блокчейн-проектів, з початку року піднявся на 14%.

курс біткоіни pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році повинен відбутися великий апгрейд біткоїна. Збільшення пропускної здатності дасть можливість залучати нових користувачів. Також багато хто чекає і чергового різкого стрибка курсу.