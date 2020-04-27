Ціна автогазу в Україні впала нижче 9 гривень

За вихідні з 24 по 27 квітня в Україні середня роздрібна ціна скрапленого газу у мережах АЗС знизилася на 13 коп./л, до 8,84 грн/ л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

"Ціни газу в консолідованій мережі АЗС групи "Приват" опустилися в середньому на 25 – 36 коп./л, до 8,35 – 8,22 грн/л. Столична мережа KLO зменшила ціни в середньому на 40 коп./л. "Автотранс" знизила ціну на 24 коп./л, до 8,49 грн/л", - йдеться у повідомленні.

На 10 коп./л автогаз подешевшав в мережах "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Авантаж 7" і Motto. Мережі AMIC і Shell знизили вартість газу на 20 – 25 коп./ л.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за розрахунками Національного банку України, через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в Україні можуть впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.