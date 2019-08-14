"Цілину піднімати нікому": в Криму жорстко пройшлися по росіянах, що "понаїхали"

В окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів.

"Здрастуйте, допоможіть будь ласка, збираємося переїхати жити в Ялту. Розкажіть, як у вас живеться, ціни, комуналка, робота, навчальні заклади. Чи немає проблем із питною водою. Спасибі всім, хто відгукнувся", – приводить RoksolanaToday&Крим25% слова росіянки Наталії Кожеваткіної у Twitter.

У відповідь їй порадили не їхати, деякі відповіли більш грубо, зазначивши що вже і самим кримчанам грітися на пляжах місця немає.

"Біжіть дурні. Крім природи тут немає нічого гарного, але і її ви майже не побачите, тому що доведеться працювати на двох-трьох роботах, щоб вижити!" – пише Надія Іванова.

"Як же ви вже за...ли, степовий Крим теж вас чекає. Цілину піднімати нікому, д*пи у морька гріти нам самим місця немає", – заявив Віталій Розумовський.

"Ще одна телевізора надивилася..." – підсумувала Terra Cimmeria.

Жителі окупованого півострова не соромляться виразів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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