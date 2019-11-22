Голова "Укравтодору" назвав області, де планується масштабний ремонт доріг

Державне агентство автомобільних доріг визначає пріоритети щодо ремонту шляхів на 2020 рік – і найбільші проблеми із дорогами зафіксовані у Миколаївській, Дніпропетровській та Закарпатській областях.

"Пріоритети на наступний рік виставляються в такий спосіб. Є методика оцінки стану доріг. Вона затверджена, здається, десь у 2011-12 роках. Проблема в тому, що вона майже ніколи не використовувалася. Ми на неї подивилися, вона оцінює багато параметрів, але основні – це рівень зносу дорожнього покриття, трафік та соціально-економічний ефект від цього шляху", – повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у інтерв’ю "ТСН".

За його словами, за сумою цих параметрів "Укравтодор" і визначає пріоритети.

"Звісно, це більшість доріг, які ви бачите на телебаченні, по яких не їздять, логістичні компанії оминають їх у своїх маршрутах. Це цілі області – Миколаївська, Дніпропетровська, Закарпатська. Коли будуть плани затверджені, ми їх презентуємо публічно", – резюмував Кубраков.

Найбільші проблеми із дорогами зафіксовані в Миколаївській, Дніпропетровській та Закарпатській областях

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан шляхів у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте ті, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт трас виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

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