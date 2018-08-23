"Цікаві прізвища": Гройсман приготував нищівний удар по контрабанді лісу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що разом з Державною фіскальною службою протягом місяця оприлюднить прізвища тих, хто займався контрабандою лісоматеріалів в Україні.

Таку інформацію він озвучив на брифінгу в Луцьку. Прем'єр також підтвердив, що 22 серпня в.о. керівника Державної фіскальної служби Мирослав Продан звернувся в Національне антикорупційне бюро з приводу тиску, який на нього наразі чиниться, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз розкрили і, я думаю, протягом наступного місяця оприлюднимо цікаві прізвища тих, хто займався контрабандою лісу, і багато іншої інформації", - сказав Гройсман.

Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман доручив Держаудитслужбі, ДФС, Держгеокадастру і Національній поліції перевірити лісові господарства на предмет незаконної вирубки лісу. За його словами, контрабанда лісу з України досягла обсягів в розмірі 6-8 млрд грн на рік.