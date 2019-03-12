"Цифри брали зі стелі": у Росії розкрили аферу з мільйонними платіжками за комуналку

Керівник Федеральної антимонопольної служби Росії Ігор Артем'єв заявив, що люди все частіше переплачують за тарифами ЖКГ.

Росіяни стають жертвами змови недобросовісних комунальників, фірм-посередників і окремих чиновників, які встановлюють завищені тарифи так, що за документами неможливо виявити ніяких порушень, повідомляє НТВ.

Зокрема, жителю Пермі Павлу Шишкову надіслали платіжку за лютий з рахунками на 2,2 млн рублів (880 тис. гривень).

"Я спочатку не зрозумів, у чому прикол. Потім дивлюся: кількість проживаючих – 4050 осіб. Думаю, як на моїх 40 квадратах може така кількість людей поміститися!" – заявив він.

Тільки після того, як поліцейські підтвердили, що в квартирі Шишкова прописана одна людина, в керуючій компанії визнали, що це їх вина. Причому в схожій ситуації опинилися ще 2,5 тис. осіб.

"Ситуація яка: базу нам минулий керівник не передав. Ми не знаємо, як звуть мешканців, скільки людина там живе за фактом, не знаємо, у всіх максимум на одного або на двох прийшло. Не були передані всі дані потрібні, щоб виставити нормальну міцну квитанцію", – повідомила співробітниця керуючої компанії.

За її словами, дані брали зі стелі. В результаті одним власникам прийшли рахунки на мільйони, іншим – нульові.

Водночас, за міркуванням першого заступника голови комітету з ЖКГ Сергія Пахомова, тарифи на комуналку в Росії можуть бути істотно знижені, якщо в оновлення системи вкладуть близько 4-6 трлн рублів (1,6-2,4 трлн гривень).

"Напевно, якщо зробити це, то тарифи будуть інші", – зазначив Пахомов

"Рідус"

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянам для подолання бідності не вистачає 800 млрд рублів (близько 335 млрд гривень) на рік.

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