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У Криму окупанти захопили надра Чорного і Азовського морів

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У Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їхньої реєстрації.

Згідно з підписаним 3 серпня президентом Росії Володимиром Путіним законом, тепер право користування ділянками надр, розташованими в Чорному і Азовському морях, буде надаватися за рішенням уряду РФ.

Всі українські ліцензії, видані до окупації Криму, вважаються недійсними, передає ТАСС.

"Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів по кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення порядку та умов їхнього проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій", - йдеться в повідомленні.

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До моменту набуття законом чинності право користування ділянками надр надавалося без проведення торгів за рішенням Кабінету міністрів Росії на підставі заявки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін "узаконив" анексію Криму, підписавши закон про територію Російської Імперії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Об'єкти
КримЧорне мореАзовське мореРосія
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