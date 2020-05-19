"Центренерго" втратило 1 млрд грн на продажу електроенергії: розкрито схему

Державна компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з одним із українських олігархів.

Про це свідчить аналіз трейдингової діяльності держкомпанії "Центренерго", який опублікував Low Carbon Ukraine (LCU, проєкт уряду ФРН).

"LCU розрахував, скільки доходів втратили державні підприємства, продаючи енергію за нижчими, ніж на ринку на добу наперед (РДН), цінами на аукціонах… "Центренерго" за період липень-2019 – лютий-2020 недоотримало 847 млн грн доходу. В середньому це можна представити як ціну на РДН зі знижкою у 141 грн/МВт-год, або в 11%. Здебільшого ця сума випадає на липень-жовтень 2019 року, коли ціна на РДН була стабільною", – зазначається у звіті.

Також у Low Carbon Ukraine зауважують, що в середньому приватні компанії на майданчику "Української енергетичної біржі" продавали електроенергію за цінами вищими, ніж на РДН, тоді як "Центренерго" більшість часу торгували за цінами нижчими за РДН.

"Логічним поясненням була б низька конкуренція під час аукціонів "Центренерго" та висока конкуренція на приватних торгах. Проте це насправді не так. "Центренерго" зазвичай оголошує дуже високі стартові ціни та високі вимоги до фінансових гарантій для учасників аукціону, що відштовхує потенційну конкуренцію", – зазначають експерти.

"Центренерго"

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент.

За інформацією видання "Цензор.нет", з того часу державне "Центренерго" почало постачати за заниженими цінами електроенергію на Нікопольський та Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, у серпні 2019 року "Центренерго" підписало договір на постачання вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу "Приват") в Києві. Структури відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент – 1 741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, водночас 2018-го у компанії був прибуток 1,4 млрд грн.

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також в.о. міністерки енергетики Ольгу Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями та початок закупівель природного газу в компанії "Юнайтед Енерджі", яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої правки Геруса щодо відкриття прямих постачань із РФ.

За наявності низки схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР.

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