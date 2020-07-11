"Центренерго" почало купувати вугілля за формулою Роттердам+

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" почала купувати українське вугілля для своїх теплоелектростанцій за ціною, яка визначається формулою Роттердам+, повідомляє Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням, Міненерго за дорученням президента України Володимира Зеленського, завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго". Результатом складних переговорів стало укладення контракту про відновлення поставок українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії ВАТ "Центренерго".

"Міністерство енергетики в межах своїх повноважень доклало максимум зусиль до відновлення роботи українських шахтарів. Ми очікуємо запуск великих вугледобувних об'єднань уже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас у необхідності комплексного і системного вирішення проблем енергетичної галузі", – прокоментувала досягнуті угоди в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

За її словами, подальші зусилля міністерства будуть направлені на доопрацювання діючої моделі ринку електроенергії, викривлення якої привели до кризи, в тому числі, для вітчизняних гірників.

У свою чергу генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук 10 липня в ефірі програми "Свобода Слова" на каналі "Україна" повідомив, що "Центренерго" буде купувати українське вугілля без посередників за ціною, яка визначається за формулою Роттердам+.

"В результаті довгих, складних переговорів, за посередництва Офісу Президента і Міністерства енергетики, 10 липня був підписаний договір на поставку українського вугілля на українські теплоелектростанції "Центренерго". За ціною, яка транспарентна, без корупції і це показує, що шахтарі можуть заробляти гроші в Україні. Ціна, по якій поставлятиметься вугілля, буде прив'язана до імпортного паритету (Роттердам+)", – сказав Сахарук.

При цьому він додав, що дане визначення ціни вугілля в Україні є найвигіднішим для "Центренерго", оскільки пропозиція на 20% дешевша за вугілля державних шахт, і на 10% дешевша за газ.

"Я радий, що сьогодні восторжествувала історична справедливість. Підтверджено, що ціна на вугілля, яка була порахована за формулою Роттердам+ і яка зафіксована в контракті з "Центренерго", є найбільш справедливою і європейською ціною за вугілля", – зазначив Сахарук.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват". За підсумками минулого року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд гривень, в 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд гривень).

Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалася з вугілля держшахт на вугілля з Росії, яке закуповувався через посередників.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу в компанії "Юнайтед Енерджі", яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.

17 червня поточного року Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго". Тоді прем'єрміністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне "Центренерго" буде активно закуповувати вугілля з державних шахт.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.

Член комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули "Роттердам+" шахтарі додатково отримали 10 млрд грн.