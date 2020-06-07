"Центренерго" має 4 млрд грн кредиторської заборгованості – Фонд держмайна

Державна компания "Центренерго" станом на початок червня має близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості.

Про це в колонці для "Економічної правди" написав голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

У ФДМ оцінили потенційний збиток "Центренерго"

"Ми оцінюємо потенційний збиток компанії за 2019 рік у 2 млрд гривень проти 0,5 млрд прибутку роком раніше. І близько 4 млрд гривень кредиторської заборгованості", – зазначив він.

За словами Сенниченка, попередній менеджмент "Центренерго" дотримувався стратегії "все сказане може бути використано проти вас" і фінансову звітність зовсім не надавав.

"Фінрезультати за 2019 рік, які повинні були бути подані до першого березня, ми так і не отримали. Так що компанія зараз – це умовна "чорна скринька", і припускаю, що нічого хорошого ми в ній не виявимо", – додав голова ФДМ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб заявила, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус ігнорує вимоги депутатів комітету щодо проведення аудиту "Центренерго", яка зазнає мільярдних збитків через корупцію.