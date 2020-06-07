Головна Новини
7 червня • оновлено в 11:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Центренерго" має 4 млрд грн кредиторської заборгованості – Фонд держмайна

1.5т
Читати матеріал російською

Державна компания "Центренерго" станом на початок червня має близько 4 млрд грн кредиторської заборгованості.

Про це в колонці для "Економічної правди" написав голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

У ФДМ оцінили потенційний збиток "Центренерго"

У ФДМ оцінили потенційний збиток "Центренерго"

"Ми оцінюємо потенційний збиток компанії за 2019 рік у 2 млрд гривень проти 0,5 млрд прибутку роком раніше. І близько 4 млрд гривень кредиторської заборгованості", – зазначив він.

За словами Сенниченка, попередній менеджмент "Центренерго" дотримувався стратегії "все сказане може бути використано проти вас" і фінансову звітність зовсім не надавав.

"Фінрезультати за 2019 рік, які повинні були бути подані до першого березня, ми так і не отримали. Так що компанія зараз – це умовна "чорна скринька", і припускаю, що нічого хорошого ми в ній не виявимо", – додав голова ФДМ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб заявила, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус ігнорує вимоги депутатів комітету щодо проведення аудиту "Центренерго", яка зазнає мільярдних збитків через корупцію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Теги
Фонд державного майна України "Центренерго"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Ще дві області України вирішили посилити карантин через ріст захворюваності COVID-19.

  • В Академії наук назвали головну ознаку того, що епідемія пішла на спад.

  • Вчені попередили про можливість нової пандемії на зразок COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги