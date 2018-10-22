’’Це здирництво!’’ Як українців змушують платити за ''чужий'' газ

В Україні близько 3,3 млн сімей платять за газ за нормативами через відсутність лічильників. Це майже кожен четвертий побутовий споживач. У Міненерго впевнені: нормативи треба підвищувати, а українці без приладів обліку не доплачують майже 2,6 млрд грн.

Самі українці скаржаться: компанії коригують платіжки на власний розсуд і платити доводиться "за повітря". Наприклад, у Києві майже п'ять місяців не було гарячої води і тепер "Київгаз" змушує споживачів без лічильників заплатити майже на 40% більше. Там, керуючись постановами, здійснили "коригування". Навіть якщо користувалися електричним бойлером, платити доведеться за газ, який нібито використовували для підігріву води у відрах і тазах.

OBOZREVATEL з'ясував, як платять за газ українці без лічильників і хто переплачує.

Заплати за відсутність води

Мільйони сімей платять за газ за нормативами. Так, згідно з постановою Кабміну №203, якщо є тільки газова плита (більшість мешканців багатоквартирних будинків), платити потрібно за 3,3 кубометра на кожну людину. Наприклад, якщо у квартирі прописані четверо, щомісяця газове підприємство надсилатиме платіжку за 13,2 куба.

В цій самій постанові сказано: якщо відсутнє центральне гаряче водопостачання, "норма" збільшується до 5,4 куба/люд. Тобто майже на 40%. Логіка таких правил проста: якщо немає гарячої води, сім'я споживатиме більше газу і нагріватиме воду на плиті. Однак норма збільшується навіть в тому випадку, якщо гаряча вода є — встановлений електричний бойлер.

Наприклад, у столиці, де близько п'яти місяців не було гарячої води, почали надсилати платіжки з "коригуванням" оплати. Навіть якщо встановлений електричний бойлер, за газ все одно доведеться заплатити так, ніби його спалювали для підігріву води у каструлях і відрах. На "гарячу лінію" "Київгазу" і на офіційній сторінці компанії у Facebook жителі столиці скаржаться: "за що платити, якщо встановлений електричний бойлер?", "Це грабіж!".

У відповідь прес-служба компанії повідомила: "Частина абонентів, що на сьогодні розраховується згідно з показаннями лічильника, могла отримати донарахування за минулі періоди ще до встановлення комерційного обліку. Додатково зазначаємо, що наявність електричного водонагрівача не є підставою для незастосування донарахувань". Тобто незалежно від того, чи є бойлер чи його немає, платити за газ за завищеним нормативом все одно доводиться.

А ось думки експертів про те, чи варто переглядати постанову уряду, розходяться. Так, тоді як у профільній комісії впевнені: нормативи навпаки занижені і їх необхідно переглядати в бік збільшення, частина експертів впевнена: в документі необхідно вказати "при відсутність гарячого водопостачання або електричного бойлера". У такому випадку ті українці, які встановили бойлери та перестали користуватися гарячим водопостачанням, не будуть переплачувати у випадку, якщо постачальник на час відключає гарячу воду.

Що буде з нормативами: немає лічильника — плати більше

"Річ у тім, що постанова писалася ще три роки тому. Пік встановлення електричних бойлерів — останні кілька років. Звісно, сам документ написаний таким чином, що він просто не враховує можливості відмовитися від гарячого водопостачання і при цьому не збільшити споживання газу. Звісно, треба за відсутності гарячого водопостачання та наявності електричного бойлера норму не змінювати", — упевнений експерт у сфері енергоефективності Олександр Яцко.

А ось у Міненерго дотримуються іншої думки. Там пропонують підвищити всі газові нормативи. Згідно з розробленим проектом постанови, норматив на плиту пропонують підвищити до 5,8-8,8 кубометрів (залежно від сезону), а на плиту за відсутності гарячої води — до 8,3 — 17,3 кубометра.

Олександр Яцко впевнений: єдиний спосіб платити менше — встановити квартирний газовий лічильник. Тоді у платіжках буде вказано ті кубометри, які насправді витратили. В такому разі підвищення нормативів зовсім не відіб'ється на платіжках.

"В тариф уже входить встановлення лічильників. Згідно із законом, усіх споживачів повинні забезпечити приладами обліку. Газ — такий самий товар, як морква або гречка. Ось ви ж зважуєте гречку, а потім оплачуєте. Уявіть, якщо ви хочете купити гречку, а вам пропонують заплатити за ту кількість, яку "в середньому використовують". Хоча самі ви можете обмежитися 100 грамами, але платити доведеться за кілограм", — розповідає Яцко.

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