"Це здача інтересів": у мережі вказали, чого домагається Кремль від України щодо газу

Російський монополіст "Газпром" намагається нав'язати Україні невигідні умови поставок газу.
"Газпром" визнав, що без транзиту через ГТС України він буде в прольоті. Але цю поразку вони хочуть компенсувати нав'язуванням нам поставок газу", – пише в Twitter блогер Злий Одесит.
За його словами, Україна в жодному разі не повинна купувати газ у Російської Федерації.
"Це здача національних інтересів, чого і домагається Кремль", – підсумував блогер.
Газпром визнав, що без транзиту через ГТС України він буде в прольоті- Злий Одессит (@zloy_odessit) 10 червня 2019 р
Але ця поразка вони хочуть компенсувати нав'язуванням нам поставок газу
Чи не за яких обставин Україна не повинна купувати газ в РФ
Це здача націнтересів чого і домагається Кремль https://t.co/O9noWjiDnp
"Газпром" намагається нав'язати Україні невигідні умови газу
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга.
Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером, який підтвердив готовність надати знижку у 25% на поставки газу для України.
Вперше на газові переговори до Москви Медведчук і Бойко поїхали 22 березня. Там кум Путіна заявив, що Україна має зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.
При цьому тоді глава "Газпрому" заявив, що готовий провести переговори щодо укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну.
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