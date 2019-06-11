"Це здача інтересів": у мережі вказали, чого домагається Кремль від України щодо газу

Російський монополіст "Газпром" намагається нав'язати Україні невигідні умови поставок газу.

"Газпром" визнав, що без транзиту через ГТС України він буде в прольоті. Але цю поразку вони хочуть компенсувати нав'язуванням нам поставок газу", – пише в Twitter блогер Злий Одесит.

За його словами, Україна в жодному разі не повинна купувати газ у Російської Федерації.

"Це здача національних інтересів, чого і домагається Кремль", – підсумував блогер.

Газпром визнав, що без транзиту через ГТС України він буде в прольоті

Але ця поразка вони хочуть компенсувати нав'язуванням нам поставок газу

Чи не за яких обставин Україна не повинна купувати газ в РФ

Це здача націнтересів чого і домагається Кремль https://t.co/O9noWjiDnp - Злий Одессит (@zloy_odessit) 10 червня 2019 р

"Газпром" намагається нав'язати Україні невигідні умови газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга.

Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером, який підтвердив готовність надати знижку у 25% на поставки газу для України.

Вперше на газові переговори до Москви Медведчук і Бойко поїхали 22 березня. Там кум Путіна заявив, що Україна має зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

При цьому тоді глава "Газпрому" заявив, що готовий провести переговори щодо укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну.

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