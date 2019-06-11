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"Це здача інтересів": у мережі вказали, чого домагається Кремль від України щодо газу

1.2тЧитати матеріал російською

Російський монополіст "Газпром" намагається нав'язати Україні невигідні умови поставок газу.

"Газпром" визнав, що без транзиту через ГТС України він буде в прольоті. Але цю поразку вони хочуть компенсувати нав'язуванням нам поставок газу", – пише в Twitter блогер Злий Одесит.

За його словами, Україна в жодному разі не повинна купувати газ у Російської Федерації.

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"Це здача національних інтересів, чого і домагається Кремль", – підсумував блогер.

"Газпром" намагається нав'язати Україні невигідні умови газу

"Газпром" намагається нав'язати Україні невигідні умови газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга.

Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером, який підтвердив готовність надати знижку у 25% на поставки газу для України.

Вперше на газові переговори до Москви Медведчук і Бойко поїхали 22 березня. Там кум Путіна заявив, що Україна має зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

При цьому тоді глава "Газпрому" заявив, що готовий провести переговори щодо укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну.

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Особа
Злий одесит
Місце
Україна
Теги
ГазпромНафтогаз України
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Точно. Украина ни в коем случае не должна покупать газ у России. Россия и так найдет, кому его продать. А гордые копатели Черного моря должны быть выше мирской суеты и вообще, скоро пойдут по воде, аки по суше.
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CARGO 100
CARGO 100
"Но это поражение они хотят компенсировать навязыванием нам поставок газа", – пишет в Twitter блогер Злой Одессит." Тупой Одессит, а каким образом?
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