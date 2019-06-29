"Це увійде в історію": Трамп раптово помирився з другом Путіна на саміті G20

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися відновити торговельні переговори між країнами.

Як повідомляє агентство "Сіньхуа", Вашингтон зобов'язався не вводити нові мита на товари з Китаю. При цьому конкретні питання будуть врегульовані в ході зустрічі торговельно-економічних делегацій двох країн.

Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці. В ході зустрічі Трамп заявив, що американська сторона готова до заключення чесної торговельної угоди. За його словами, це увійде в історію.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін xinhuanet.com

Відзначається також, що США відмовилися від введення нових мит для китайських товарів за підсумками переговорів лідерів двох країн.

"Американська сторона заявила, що більше не буде вводити нових мит на ввезення китайських товарів", - йдеться в повідомленні агентства People's Daily China в Twitter.

The US will not impose new #tariffs on Chinese exports, announced the US side on Sat, after a meeting between Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump on the sidelines of #G20 Osaka summit pic.twitter.com/OgxsP7VJXg — People's Daily, China (@PDChina) 29 июня 2019 г.

Про те, що США і Китай готові перервати торговельну війну, стало відомо 27 червня напередодні переговорів. Невідомо, скільки триватиме перемир'я - джерела в Пекіні та Вашингтоні назвали термін в 6 місяців, але підкреслили, що це лише прогноз, а не достовірні відомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів з боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму в 267 млрд доларів. Таким чином, з урахуванням чинних заходів митами було обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня в рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся