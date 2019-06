"Це увійде в історію": Трамп раптово помирився з другом Путіна на саміті G20

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися відновити торговельні переговори між країнами.

Як повідомляє агентство "Сіньхуа", Вашингтон зобов'язався не вводити нові мита на товари з Китаю. При цьому конкретні питання будуть врегульовані в ході зустрічі торговельно-економічних делегацій двох країн.

Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці. В ході зустрічі Трамп заявив, що американська сторона готова до заключення чесної торговельної угоди. За його словами, це увійде в історію.

Відзначається також, що США відмовилися від введення нових мит для китайських товарів за підсумками переговорів лідерів двох країн.

"Американська сторона заявила, що більше не буде вводити нових мит на ввезення китайських товарів", - йдеться в повідомленні агентства People's Daily China в Twitter.

The US will not impose new #tariffs on Chinese exports, announced the US side on Sat, after a meeting between Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump on the sidelines of #G20 Osaka summit pic.twitter.com/OgxsP7VJXg