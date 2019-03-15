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''Це тупик'': УЗ необґрунтовано вимагає збільшити тарифи на вантажоперевезення на 25%

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Залізнична компанія-монополіст "Укрзалізниця" хоче знову підняти тариф на вантажні перевезення, цього разу на 25%.

Про це в коментарі OBOZREVATEL за підсумками розширеної зустрічі з питань проблем транспортної системи заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков. На його думку, компанія-монополіст не може пояснити чому ціни на вантажоперевезення повинні злетіти знову, адже очевидних передумов для цього немає.

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"За минулий рік витрати вантажовідправників виросли на 30-35%, це було пов'язано з 15% підвищенням тарифу безпосередньо "Укрзалізницею", а також лібералізацією вагонної складової. Жодна промисловість будь-якої країни світу не може винести таке підвищення на третину. На початку 2019 року ми знову зіткнулися з позицією, що залізничній компанії потрібні гроші", — підкреслив Каленков.

Водночас глава об'єднання вважає, що будь-які тарифи повинні бути зваженими. Можна просто взяти всі доходи і витрати "Укрзалізниці", оцінити різницю й адекватно підійти до ціни. Правда, тут важливо проконтролювати монополіста щодо штучного підвищення тарифу.

''Це тупик'': УЗ необґрунтовано вимагає збільшити тарифи на вантажоперевезення на 25%

"Дело"

"Виносяться два питання на широке обговорення: автоматична індексація тарифу, а також одноразове підвищення на 14%. Як я зрозумів, під час дискусії всі усвідомили — автоматична індексація зараз несвоєчасна. Те, що у нас називається тарифом, — не відображає реальну собівартість вантажних перевезень. Спочатку буде створена Незалежна комісія з врегулювання тарифів у сфері транспорту, яка і створить методику, реальну собівартість перевезень і ми зможемо повернутися до обговорення питання..." — упевнений експерт.

Також, на думку Каленкова, детальніший розбір ідеї із одноразовим тарифом демонструє — реальна потреба "Укрзалізниці" не 15-ть, а 7%.

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"Витрати зросли на 8,5 млрд гривень. Вони отримали додатковий дохід, не пов'язаний із індексацією — 4,3, млрд гривень. Ось ці 4 млрд можна компенсувати, піднявши тариф не на 15, а на 7%. Про це говорив і я, і "Укрзалізниця". Якщо є інші пропозиції, то давайте їх обговорювати у рамках робочої комісії, яка буде створена згодом..." — вважає глава об'єднання" Укрметалургпром".

Зазначимо, що "Укрзалізниця" наполягає на черговому підвищенні тарифу на вантажні перевезення. Протягом року компанія планує збільшення їх на чверть.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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