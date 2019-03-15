''Це тупик'': УЗ необґрунтовано вимагає збільшити тарифи на вантажоперевезення на 25%

Залізнична компанія-монополіст "Укрзалізниця" хоче знову підняти тариф на вантажні перевезення, цього разу на 25%.

Про це в коментарі OBOZREVATEL за підсумками розширеної зустрічі з питань проблем транспортної системи заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков. На його думку, компанія-монополіст не може пояснити чому ціни на вантажоперевезення повинні злетіти знову, адже очевидних передумов для цього немає.

"За минулий рік витрати вантажовідправників виросли на 30-35%, це було пов'язано з 15% підвищенням тарифу безпосередньо "Укрзалізницею", а також лібералізацією вагонної складової. Жодна промисловість будь-якої країни світу не може винести таке підвищення на третину. На початку 2019 року ми знову зіткнулися з позицією, що залізничній компанії потрібні гроші", — підкреслив Каленков.

Водночас глава об'єднання вважає, що будь-які тарифи повинні бути зваженими. Можна просто взяти всі доходи і витрати "Укрзалізниці", оцінити різницю й адекватно підійти до ціни. Правда, тут важливо проконтролювати монополіста щодо штучного підвищення тарифу.

"Дело"

"Виносяться два питання на широке обговорення: автоматична індексація тарифу, а також одноразове підвищення на 14%. Як я зрозумів, під час дискусії всі усвідомили — автоматична індексація зараз несвоєчасна. Те, що у нас називається тарифом, — не відображає реальну собівартість вантажних перевезень. Спочатку буде створена Незалежна комісія з врегулювання тарифів у сфері транспорту, яка і створить методику, реальну собівартість перевезень і ми зможемо повернутися до обговорення питання..." — упевнений експерт.

Також, на думку Каленкова, детальніший розбір ідеї із одноразовим тарифом демонструє — реальна потреба "Укрзалізниці" не 15-ть, а 7%.

"Витрати зросли на 8,5 млрд гривень. Вони отримали додатковий дохід, не пов'язаний із індексацією — 4,3, млрд гривень. Ось ці 4 млрд можна компенсувати, піднявши тариф не на 15, а на 7%. Про це говорив і я, і "Укрзалізниця". Якщо є інші пропозиції, то давайте їх обговорювати у рамках робочої комісії, яка буде створена згодом..." — вважає глава об'єднання" Укрметалургпром".

Зазначимо, що "Укрзалізниця" наполягає на черговому підвищенні тарифу на вантажні перевезення. Протягом року компанія планує збільшення їх на чверть.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Такий необдуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП.

Промисловці вже висловили побоювання і заявили, що чергове підвищення не зовсім обґрунтоване.

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