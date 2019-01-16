"Це шахрайство!" В Україні забили на сполох через нову схему крадіжки грошей

В Україні шахраї придумали нові схеми виманювання грошей у користувачів онлайн-дошок оголошень.

Зокрема, Валентина Міщенко продавала дитячу коляску через сайт оголошень. Покупець запропонував перерахувати гроші на картку, а забрати товар повинен був кур'єр. Після жінці прийшло повідомлення, що на рахунок надійшло 1435, повідомляє "Сегодня".

"Приходить SMS про нібито зарахування грошей, дивлюся – номер не той. Я вирішила зателефонувати в банк, уточнити чи прийшли гроші на рахунок. Нічого не приходило. І я зрозуміла, що це просто обман і це просто шахраї", – заявила Міщенко.

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За словами жінки, її здивувало те, що рахунок в повідомленні було вказано як пенсійний.

При цьому фінансистка Тетяна Пономарьова підкреслює, що відрізнити справжні банківські повідомлення про зарахування коштів від "липових", які надсилають шахраї, не важко.

"Банки, як правило, відправляють повідомлення, яке складається з чотирьох- або семизначного номера телефону, або це буде назва банку замість звичайного номера. Якщо надсилається SMS з 11-значного номера – з такого як користуємося ми – то це можна вважати шахрайством", – резюмувала Пономарьова.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як убезпечити себе від шахраїв.

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