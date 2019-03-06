"Це середньовіччя": у Криму забили на сполох через проблеми з банками

В окупованому Криму місцеві жителі поскаржилися на проблеми з обслуговуванням банків, які працюють на території анексованого півострова.

"Потрібно було сплатити держмито 200 рублів (понад 80 гривень. – Ред.), і я вбила на це цілу годину. Зайняла чергу в касу, потім виявилося, що потрібно до оператора, відстояла чергу до оператора, потім виявилося потрібно знову в касу, відстояла чергу в касу, потім виявилося потрібно вдруге до оператора і знову черга. І коштує це задоволення 50 рублів (понад 20 гривень. – Ред.)", – наводить слова кримчанки Ольги Печеніної блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Це середньовіччя", – пише ще один місцевий житель Микола Андрєєв.

Водночас користувачі з материкової частини України відзначили, що з українськими банками подібних проблем немає.

"Сиджу вдома перед комп'ютером, п'ю каву і роблю всі операції за оплатами. Коли на виїзді проробляю всі операції через смартфон. Читаю ваші коментарі як новини з джунглів Амазонки. Правда, ні разу там не був", – наголосив Олег Зарудний.

"Сплатити комунальні, поповнити рахунок, квиток на поїзд купити і скинути кому завгодно куди завгодно гроші", – заявив Олександр Синій.

З нами в Приваті. Сиджу вдома перед комп'ютером, п'ю кофию і роблю все операції по оплатах, Коли на виїзді проробляю всі операції через смартфон. Ліпота! Читаю ваші коментарі як новини з джунглів Амазонки. Правда не разу там не був, - Олег Зарудний (@ Zarudniy609) 4 березня 2019 р

Сплатити комунальні, поповнити рахунок, квиток на поїзд купити і скинути кому завгодно куди завгодно гроші, а ще оплата частинами є для покупок. Люблю приват-24 - Олександр Синій (@arhysenia) 4 березня 2019 р

Нагадаємо, у Криму ціни на продукти харчування виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінене, виходячи з фінансових можливостей, доцільності та необхідності на даному етапі.

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