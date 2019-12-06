Зеленський вирішив "нагріти" український бізнес? Що не так із кредитами для заробітчан

Президент України Володимир Зеленський захотів повернути заробітчан в Україну і у підсумку зібрати 65 мільйонів осіб у межах країни. Для цього він запропонував усім, хто хоче повернутися на Батьківщину і відкрити власний бізнес, 1,5 мільйона гривень кредиту під низькі відсотки.

При цьому залишається незрозумілим ні те, як фінансувати цю ініціативу, ні те, чи зможе бізнес, що вже працює в Україні, теж користуватися такими пільгами.

Чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Зеленський обіцяє 1,5 мільйона гривень у кредит під 5-9% заробітчанам, які повернуться в Україну;

Перевага надається малому бізнесу – барбершопам, кафе, сироварням;

Експерти називають проєкт абсолютно сирим – щонайменше незрозуміло, звідки будуть гроші для таких низьких ставок.

Що не так із пропозицією Зеленського

У своєму відеозверненні він заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку і повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Як мотиватор він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" видавати кредити на відкриття або розвиток бізнесу. І ось які відсотки пропонує президент:

5%, якщо ви маєте або створюєте бізнес із двома робочими місцями (мінімум);

7%, якщо ваш бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%)

9%, якщо ваш бізнес вже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.

Обіцяють ставки 5-9%

Однак за такою райдужною картинкою ховається досить багато моментів, які так і не були пояснені. Наприклад, незрозуміло, хто дасть ресурси на те, щоб видавати кредити з такими ставками, адже зараз середня ставка кредитування бізнесу - близько 20% на рік. Також незрозуміло, чи отримають таку саму можливість бізнеси, що вже існують в Україні. У коментарі OBOZREVATEL свої сумніви з цього питання висловив ексзаступник голови Нацбанку України Сергій Яременко.

"Що заважає сьогодні наявному бізнесу дати пільги, щоб він розцвів і його чудовий стан привернув увагу їх (заробітчан. – Ред.), і вони подумали: "Блін, так ось же в країні Клондайк!". А так для інших, хто тягне лямку, залишається 25%? Чи всім по 5%?", – висловився експерт.

Зеленський пообіцяв дешеві кредити заробітчанам

На його думку, програма порушує безліч питань, які поки без відповіді. І взагалі він вважає, що президента міг підставити той, хто запропонував таку ініціативу.

Це підстава якась. Це свідчить про те, що розуміння механізму функціонування грошової системи зовсім немає, – поділився Яременко.

Звідки брати гроші

Основне питання, яке стосується нової програми – звідки банки братимуть гроші на такі низькі ставки. За словами економіста і ексзаступника глави правління НБУ Олександра Савченка, один із варіантів – дотувати комерційні банки з бюджету.

"Зараз середня ставка для бізнесу 20%, бо Нацбанк ставить досить високу ставку. Тому, якщо президент хоче запустити цю програму, то треба дотувати комерційні банки десь на 15%. У бюджеті гроші на це не передбачені, тому, давайте почекаємо", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Савченко.

Дивіться відео на тему:

Ще один з варіантів, які обговорюють експерти – створення спеціального фонду, який функціонуватиме за рахунок Нацбанку України. Загалом ця програма може створити досить небезпечну фінансову ситуацію в країні. Адже державні банки можуть просто отримати наказ видавати кредити під низькі ставки, і таким чином отримати велику кількість проблемних позик.

Крім того, питання викликають і напрямки бізнесу, які озвучив Зеленський – барбершопи, кафе, сироварні та інше. Все це може створити величезний ринок послуг, тоді як у населення не буде можливості чи потреби користуватися таким розмаїттям.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!