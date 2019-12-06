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6 грудня • оновлено в 13:51
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Антон Малиновський
Антон Малиновський
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Зеленський вирішив "нагріти" український бізнес? Що не так із кредитами для заробітчан

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Президент України Володимир Зеленський захотів повернути заробітчан в Україну і у підсумку зібрати 65 мільйонів осіб у межах країни. Для цього він запропонував усім, хто хоче повернутися на Батьківщину і відкрити власний бізнес, 1,5 мільйона гривень кредиту під низькі відсотки.

При цьому залишається незрозумілим ні те, як фінансувати цю ініціативу, ні те, чи зможе бізнес, що вже працює в Україні, теж користуватися такими пільгами.

Чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

  • Зеленський обіцяє 1,5 мільйона гривень у кредит під 5-9% заробітчанам, які повернуться в Україну;

  • Перевага надається малому бізнесу – барбершопам, кафе, сироварням;

  • Експерти називають проєкт абсолютно сирим – щонайменше незрозуміло, звідки будуть гроші для таких низьких ставок.

Що не так із пропозицією Зеленського

У своєму відеозверненні він заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку і повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Як мотиватор він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" видавати кредити на відкриття або розвиток бізнесу. І ось які відсотки пропонує президент:

  • 5%, якщо ви маєте або створюєте бізнес із двома робочими місцями (мінімум);

  • 7%, якщо ваш бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%)

  • 9%, якщо ваш бізнес вже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.

Обіцяють ставки 5-9%

Обіцяють ставки 5-9%

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Однак за такою райдужною картинкою ховається досить багато моментів, які так і не були пояснені. Наприклад, незрозуміло, хто дасть ресурси на те, щоб видавати кредити з такими ставками, адже зараз середня ставка кредитування бізнесу - близько 20% на рік. Також незрозуміло, чи отримають таку саму можливість бізнеси, що вже існують в Україні. У коментарі OBOZREVATEL свої сумніви з цього питання висловив ексзаступник голови Нацбанку України Сергій Яременко.

"Що заважає сьогодні наявному бізнесу дати пільги, щоб він розцвів і його чудовий стан привернув увагу їх (заробітчан. Ред.), і вони подумали: "Блін, так ось же в країні Клондайк!". А так для інших, хто тягне лямку, залишається 25%? Чи всім по 5%?", – висловився експерт.

Зеленський пообіцяв дешеві кредити заробітчанам

Зеленський пообіцяв дешеві кредити заробітчанам

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На його думку, програма порушує безліч питань, які поки без відповіді. І взагалі він вважає, що президента міг підставити той, хто запропонував таку ініціативу.

Це підстава якась. Це свідчить про те, що розуміння механізму функціонування грошової системи зовсім немає, – поділився Яременко.

Звідки брати гроші

Основне питання, яке стосується нової програми – звідки банки братимуть гроші на такі низькі ставки. За словами економіста і ексзаступника глави правління НБУ Олександра Савченка, один із варіантів – дотувати комерційні банки з бюджету.

Зеленський вирішив "нагріти" український бізнес? Що не так із кредитами для заробітчан

"Зараз середня ставка для бізнесу 20%, бо Нацбанк ставить досить високу ставку. Тому, якщо президент хоче запустити цю програму, то треба дотувати комерційні банки десь на 15%. У бюджеті гроші на це не передбачені, тому, давайте почекаємо", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL Савченко.

Дивіться відео на тему:

Ще один з варіантів, які обговорюють експерти – створення спеціального фонду, який функціонуватиме за рахунок Нацбанку України. Загалом ця програма може створити досить небезпечну фінансову ситуацію в країні. Адже державні банки можуть просто отримати наказ видавати кредити під низькі ставки, і таким чином отримати велику кількість проблемних позик.

Крім того, питання викликають і напрямки бізнесу, які озвучив Зеленський – барбершопи, кафе, сироварні та інше. Все це може створити величезний ринок послуг, тоді як у населення не буде можливості чи потреби користуватися таким розмаїттям.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Олександр Савченко Сергій Яременко
Місце
Україна
Теги
кредит заробітчани
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Помню времена, когда государство датировало кредиты аграриям. Я однажды воспользовался этой льготой. Прошло несколько дней и ко мне с проверкой пришло сначала КРУ, потом налоговая, еще кто-то и закончилось все приходом СБУ. Они так мне за**ли мозги, что больше я льготу не оформлял! Эта инициатива приведет к тому, что на одного вернушегося в Украину десяток сбежит за границу!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Кульшин Владимир, а ведь говорил соседний братский премьер-министр : "хватит кошмарить бизнес!".
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это ж головой работать надо, просчитать модель бизнеса, найти свою нишу на рынке чтобы не обанкротиться. Куда как проще собрал клубнику, получил денежки (если повезет) и доволен)
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