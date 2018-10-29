''Це неприпустимо'': Гройсман пригрозив "Укрпошті" через відмову доставляти пенсії

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не допустить припинення "Укрпоштою" доставки пенсій українцям, а також запропонував її менеджменту звільнитися.

"Це неприпустимо — не доносити пенсії пенсіонерам. Я цього не допущу. Економити нехай починають із себе — своїх заробітних плат. Якщо менеджмент "Укрпошти" не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм усім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу", — заявив Гройсман, повідомляє "Урядовий портал".

За його словами, уряд призначав менеджмент на конкурсній основі не для того, щоб вони брали в заручники пенсіонерів, а для того, щоб знаходили правильні ринкові механізми, виконували соціальну функцію і робили компанію багатшою.

Крім того, прем'єр зазначив, що в "Укрпошту" призначили незалежну наглядову раду і до неї звернуться із проханням дати оцінку ситуації й вплинути на керівництво.

"Пошта буде доставляти пенсії, і це принципово важливо для людей. Українська пошта повинна працювати для українських громадян... Я розумію, є проблеми. Але я підкреслюю: ми наймали управлінців, щоб вони ці проблеми вирішували, а не створювали нові", — резюмував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не буде доставляти пенсії, оскільки це економічно невигідно.