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''Це неприпустимо'': Гройсман пригрозив "Укрпошті" через відмову доставляти пенсії

1.6тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не допустить припинення "Укрпоштою" доставки пенсій українцям, а також запропонував її менеджменту звільнитися.

"Це неприпустимо — не доносити пенсії пенсіонерам. Я цього не допущу. Економити нехай починають із себе — своїх заробітних плат. Якщо менеджмент "Укрпошти" не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм усім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу", — заявив Гройсман, повідомляє "Урядовий портал".

За його словами, уряд призначав менеджмент на конкурсній основі не для того, щоб вони брали в заручники пенсіонерів, а для того, щоб знаходили правильні ринкові механізми, виконували соціальну функцію і робили компанію багатшою.

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Крім того, прем'єр зазначив, що в "Укрпошту" призначили незалежну наглядову раду і до неї звернуться із проханням дати оцінку ситуації й вплинути на керівництво.

"Пошта буде доставляти пенсії, і це принципово важливо для людей. Українська пошта повинна працювати для українських громадян... Я розумію, є проблеми. Але я підкреслюю: ми наймали управлінців, щоб вони ці проблеми вирішували, а не створювали нові", — резюмував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не буде доставляти пенсії, оскільки це економічно невигідно.

Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкти
УкрпоштаКабінет Міністрів України
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Разве Гройсман уже вернулся оттуда, куда его послало правление «Нафтогаз» после критики Вовой миллионных премий?
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Мир Миру
Мир Миру
Именно так, менеджменту ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании надо "поделиться" своими окладами с коллективом. Никто не согласует закрытие отделений Укрпочты и увольнение почтальонов.
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