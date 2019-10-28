"Це не шоу!" Разумков відреагував на "підкуп" депутатів "Слуги народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив надію, що інформація про підкуп депутатів "Слуги народу" з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики не підтвердиться.

"Мені здається, що це трохи занадто публічно відбувається. Це все-таки не шоу", – повідомив Разумков в ефірі "Факти тижня".

"Це має бути питання правоохоронних органів, якщо є такий фактаж, незалежно від того, від якої політичної сили, тому що там з приводу комітету питання, а в комітеті є представники різних політичних сил. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться", – зазначив спікер парламенту.

Новини У Вакарчука заявили про готовність пройти перевірку на поліграфі через скандал із підкупом

Водночас Разумков акцентував увагу на тому, що якщо інформація підтвердиться, всі винні повинні понести покарання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив надію, що інформація про підкуп депутатів "Слуги народу" не підтвердиться "РИА Новости"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Офіс президента зажадали від низки депутатів фракції "Слуга народу" пройти перевірку на поліграфі. Причина – відмова голосувати на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики за законопроєкт №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінювання об'єктів нерухомості.

За словами колишнього народного депутата Сергія Лещенка, народним обранцям заплатили по $30 тис. за відмову від голосування.

У законопроєкті йдеться про ліквідацію фірм-посередників, які заробляють гроші "з повітря" на операціях продажу-купівлі нерухомості.

Зокрема оцінювачі визначають вартість об'єкта і отриману цифру вносять до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Далі база автоматично розраховує, чи не занизив господар квартири її вартість, намагаючись заощадити на податках. Незалежно від того, чиї розрахунки (оцінювача або системи) виявляться точнішими, податок сплачується з більшої суми.

Спочатку доступ до бази був безкоштовним. Зараз же після низки "реформ" все відбувається через кілька фірм. За кожну спробу оцінювача внести інформацію до реєстру він платить від 900 до 1800 гривень. Щомісяця виходять мільйонні платежі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся