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30 вересня • оновлено в 19:10
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"Це неправда!" Гончарук розвінчав "зраду" навколо нового траншу МВФ

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд розпочав переговори з Міжнародним валютним фондом – нова програма фінансування може бути підписана вже у грудні.

"До цього моменту у нас буде декілька етапів. За кілька тижнів наші колеги – декілька міністрів ключових – поїдуть у Сполучені Штати в офіс МВФ, для того, щоб продовжувати переговори", – повідомив Гончарук на своєму YouTube-каналі.

За його словами, уряд очікує, що там буде досягнута попередня домовленість про склад і структуру програми.

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Голова Кабінету міністрів також повідомив, що прочитав в інтернеті декілька кумедних коментарів про те, що місія МВФ нібито поїхала з Києва і ні про що не домовилася – "зрада-зрада".

"Це неправда. МВФ – це одна з найбільших фінансових організацій у світі і на неї орієнтуються інвестори, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку", – заявив Гончарук.

За його словами, це дуже важливі для України партнери, оскільки для розвитку економіки потрібні інвестиції.

"На МВФ орієнтуються, а це означає, що Україна має домовитися про план співпраці на наступні три роки, бо МВФ – наш великий кредитор, й інші інвестори бачитимуть, що Україна адекватно поводиться з іншим кредитором. Це дуже важливо, щоб нам діставалися дешевші ресурси", – зазначив Гончарук.

Прем'єр-міністр також допустив staff level agreement – домовленості на експертному рівні з МВФ – за новою програмою у жовтні після переговорів у Вашингтоні.

"Через кілька тижнів наша група міністрів з відповідним зустрічним візитом відвідає штаб-квартиру МВФ... Можливо (можливо!), на цій зустрічі укладемо staff level agreement. Це означає, ми домовимося про текст меморандуму", – резюмував він.

Уряд розпочав переговори з Міжнародним валютним фондом – нова програма фінансування може бути підписана вже у грудні

Уряд розпочав переговори з Міжнародним валютним фондом – нова програма фінансування може бути підписана вже у грудні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Mega Death
Mega Death
Кто же таких наивных селюков теперь отпустит. Просто проценты за будущие кредиты будут расти)) Xoxлам всё равно за долги платить чем то надо
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70rus xxx
70rus xxx
Короче-СКОРО,возможно,наверно!!!!!
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Мир Миру
Мир Миру
Україна може брати нові кредити у двох випадках: 1) з метою повернення старих боргів; 2) під розвиток прибуткового бізнесу в Україні. МВФ надати право перевірки цільового використання коштів.
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