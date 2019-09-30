"Це неправда!" Гончарук розвінчав "зраду" навколо нового траншу МВФ

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд розпочав переговори з Міжнародним валютним фондом – нова програма фінансування може бути підписана вже у грудні.

"До цього моменту у нас буде декілька етапів. За кілька тижнів наші колеги – декілька міністрів ключових – поїдуть у Сполучені Штати в офіс МВФ, для того, щоб продовжувати переговори", – повідомив Гончарук на своєму YouTube-каналі.

За його словами, уряд очікує, що там буде досягнута попередня домовленість про склад і структуру програми.

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Голова Кабінету міністрів також повідомив, що прочитав в інтернеті декілька кумедних коментарів про те, що місія МВФ нібито поїхала з Києва і ні про що не домовилася – "зрада-зрада".

"Це неправда. МВФ – це одна з найбільших фінансових організацій у світі і на неї орієнтуються інвестори, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку", – заявив Гончарук.

За його словами, це дуже важливі для України партнери, оскільки для розвитку економіки потрібні інвестиції.

"На МВФ орієнтуються, а це означає, що Україна має домовитися про план співпраці на наступні три роки, бо МВФ – наш великий кредитор, й інші інвестори бачитимуть, що Україна адекватно поводиться з іншим кредитором. Це дуже важливо, щоб нам діставалися дешевші ресурси", – зазначив Гончарук.

Прем'єр-міністр також допустив staff level agreement – домовленості на експертному рівні з МВФ – за новою програмою у жовтні після переговорів у Вашингтоні.

"Через кілька тижнів наша група міністрів з відповідним зустрічним візитом відвідає штаб-квартиру МВФ... Можливо (можливо!), на цій зустрічі укладемо staff level agreement. Це означає, ми домовимося про текст меморандуму", – резюмував він.

Уряд розпочав переговори з Міжнародним валютним фондом – нова програма фінансування може бути підписана вже у грудні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Пізніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

При цьому економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після завершення нової програми, оскільки за рік-півтора вдарить чергова криза.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Пізніше Кабінет міністрів повідомив, що переговори про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом ведуться і перебувають у активній стадії.

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