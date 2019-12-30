Це кінець? По плану Путіна щодо "Північного потоку-2" завдали нищівного удару

Швейцарська компанія Allseas не займатиметься прокладкою трубопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє РІА Новини, трубоукладачів відправлять на іншу роботу.

"Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво" Північного потоку – 2 ", повідомили в компанії. Там додали, що направлять трубоукладчики на іншу роботу", – йдеться в повідомленні.

При цьому робітники вже покинули Балтійське море.

"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", – повідомили в компанії.

Північний потік-2 DW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Санкції торкнуться компаній, що беруть участь в спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь в будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії в Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також прийнята заборона на в'їзд представникам компанії в США.

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