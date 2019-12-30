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30 грудня • оновлено в 18:23
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Це кінець? По плану Путіна щодо "Північного потоку-2" завдали нищівного удару

7.6т
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Швейцарська компанія Allseas не займатиметься прокладкою трубопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє РІА Новини, трубоукладачів відправлять на іншу роботу.

"Швейцарська Allseas не планує відновлювати будівництво" Північного потоку – 2 ", повідомили в компанії. Там додали, що направлять трубоукладчики на іншу роботу", – йдеться в повідомленні.

Новини
У Путіна назвали термін, коли зможуть добудувати "Північний потік-2"

При цьому робітники вже покинули Балтійське море.

"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", – повідомили в компанії.

Північний потік-2

Північний потік-2

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

  • Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

  • Санкції торкнуться компаній, що беруть участь в спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами в США.

  • Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

  • Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь в будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

  • Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії в Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також прийнята заборона на в'їзд представникам компанії в США.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Новини Росії Північний потік - 2
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи кастрюляголовые ровно через год он заработает.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Драго Кувалда, а хто компенсує подорожчання на декілька мільярдів?
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