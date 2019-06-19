"Це ганьба!" У Росії назвали найбільш гостру проблему

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що рівень бідності в Росії є ганьбою для країни.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. За його словами, внесені бюджетні поправки є технічними і враховують прогнози. Зокрема кількість громадян, яких планується вивести з бідності, зменшилася з 2,5% до 1%.

"Це реалістичніше, але тема стала найбільш гострою", - заявив Кудрін.

Бідність в Росії vestifinance.ru

Він додав, що бідність є "ганьбою" для Росії, де понад 12% або близько 19 млн бідних. Кудрін зауважив, що їм потрібно допомагати активніше.

Говорили про бідність, яку я вважаю ганьбою для нашої країни. Я назвав в інтерв'ю цифру в 12,5 мільйона, але мав на увазі відсотки. Більше 12% бідних в країні - це близько 19 мільйонів чоловік. Їм потрібно допомагати активніше - Олексій Кудрін (@Aleksei_Kudrin) 18 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

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