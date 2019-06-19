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"Це ганьба!" У Росії назвали найбільш гостру проблему

1.1тЧитати матеріал російською

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що рівень бідності в Росії є ганьбою для країни.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. За його словами, внесені бюджетні поправки є технічними і враховують прогнози. Зокрема кількість громадян, яких планується вивести з бідності, зменшилася з 2,5% до 1%.

"Це реалістичніше, але тема стала найбільш гострою", - заявив Кудрін.

Бідність в Росії

Бідність в Росії

vestifinance.ru

Він додав, що бідність є "ганьбою" для Росії, де понад 12% або близько 19 млн бідних. Кудрін зауважив, що їм потрібно допомагати активніше.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

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Особа
Олексій Кудрін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїбідність
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