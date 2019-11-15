Це ганьба: Рева назвав бюджет-2020 самим антисоціальним за десять років

Верховна Рада України 14 листопада проголосувала в цілому за проект державного бюджету України на 2020 рік, у якому передбачено скорочення видатки на соціальну сферу на 12,5 млрд гривень.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив колишній міністр соціальної політики Андрій Рева, назвавши бюджет-2020 самим антисоціальним з 2000 року.

"Вперше в бюджеті на наступний рік йде скорочення соціальних видатків на 12,5 млрд грн. З них мінус 10,5 млрд на програму житлових субсидій порівняно з минулим роком. Ще на 1,5 млрд скорочені державні адресні допомоги", – сказав ексчиновник.

В першу чергу Рева звернув уваги на скорочення програми житлових субсидій з 58 млрд грн до 47,5 млрд. Зважаючи на підвищення ціни на газ вже у листопаді на 14,7%, введення з 1 січня 2020 року ринкових цін на газ для населення, а також заявлену можливість зростання цін на електроенергію, що потягне за собою підвищення комунальних тарифів, чиновник зазначає, що це має бути відображено у системі субсидій.

В Україні виросла ціна на газ

"Зрозуміло, що зростання комунальних платежів потягне за собою збільшення потреби у субсидії. Щоб зменшити цю потребу у бюджеті закладається підвищення прожиткового мінімуму до 4251 грн. На практиці це підвищення означає, що доходи людей, у яких вони найменші, повинні рости. Що робить уряд, вони зараз вносять зміни у постанови про субсидії та міняють формулу їхнього призначення з 15% сукупного доходу сім'ї до 20%", – говорить ексміністр.

"Для сім'ї, яка має мінімальний дохід, наприклад, чоловік отримує пенсію у 2 тис. грн, а жінка – 1654 грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму, разом це 3564 грн. Якщо вірити уряду, то сім'я має мати мінімальний дохід 8502 грн. Отже пенсіонерам треба доплатити ще 5 тис гривень. Так от, їм не тільки не доплачують, а ще й забирають 100 грн за рахунок зміни у формулі", – пояснює Рева.

Також під скорочення потрапили видатки на держдопомогу на 1,5 млрд гривень, каже колишній чиновник, і для порівняння додає: "Перед другим читанням вони додали 2,5 млрд гривень СБУ, де на сьогодні офіційно працює 25 тис. чоловік, на програми соцзахисту після першого читання вони додали аж 2 млрд грн там, де майже 13 млн чоловік".

Невтішні прогнози і для вчителів, після провалу голосування за розроблену колишнім урядом постанову, яка передбачала поетапне збільшення зарплат учителям, вони можуть розраховувати лише на 9% збільшення зарплатні.

Ще одна проблемна стаття у бюджеті – це витрати на пенсійне забезпечення українців, зазначає Рева.

"В минулому бюджеті було закладено 167 млрд гривень дотацій, потім ми додали Пенсійному фонду майже 6,7 млрд для виплат одноразової допомоги за рахунок "євроблях", а потім ще додали майже 8 млрд грн, тому що не вистачало на поточну індексацію. Тобто, загалом це трохи 182 млрд. А вони закладають 173 млрд, на 9 млрд менше. Вибачте, якщо поточні виплати вимагають 182 млрд, як вони будуть індексувати пенсії з 1 січня військовим, а з 1 квітня усім іншим?", – питає колишній міністр.

Пенсії 112.ua

Резюмуючи, Рева назвав закон про бюджет-2020 ганебним: "Цих самокатників просто треба мітлою розганяти, нероби та дармоїди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 14 листопада 280 голосами ухвалила в другому читанні і в цілому бюджет України на 2020 рік. Це стало рекордно швидким голосуванням. Депутати не розглядали правки в сам документ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям у 2020 році не буде.

В Україні мінімальну зарплату в 2020 році планують збільшити з 4173 до 4723 грн.

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