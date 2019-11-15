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15 листопада • оновлено в 10:01
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Це ганьба: Рева назвав бюджет-2020 самим антисоціальним за десять років

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Верховна Рада України 14 листопада проголосувала в цілому за проект державного бюджету України на 2020 рік, у якому передбачено скорочення видатки на соціальну сферу на 12,5 млрд гривень.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив колишній міністр соціальної політики Андрій Рева, назвавши бюджет-2020 самим антисоціальним з 2000 року.

"Вперше в бюджеті на наступний рік йде скорочення соціальних видатків на 12,5 млрд грн. З них мінус 10,5 млрд на програму житлових субсидій порівняно з минулим роком. Ще на 1,5 млрд скорочені державні адресні допомоги", – сказав ексчиновник.

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В першу чергу Рева звернув уваги на скорочення програми житлових субсидій з 58 млрд грн до 47,5 млрд. Зважаючи на підвищення ціни на газ вже у листопаді на 14,7%, введення з 1 січня 2020 року ринкових цін на газ для населення, а також заявлену можливість зростання цін на електроенергію, що потягне за собою підвищення комунальних тарифів, чиновник зазначає, що це має бути відображено у системі субсидій.

В Україні виросла ціна на газ

В Україні виросла ціна на газ

"Зрозуміло, що зростання комунальних платежів потягне за собою збільшення потреби у субсидії. Щоб зменшити цю потребу у бюджеті закладається підвищення прожиткового мінімуму до 4251 грн. На практиці це підвищення означає, що доходи людей, у яких вони найменші, повинні рости. Що робить уряд, вони зараз вносять зміни у постанови про субсидії та міняють формулу їхнього призначення з 15% сукупного доходу сім'ї до 20%", – говорить ексміністр.

"Для сім'ї, яка має мінімальний дохід, наприклад, чоловік отримує пенсію у 2 тис. грн, а жінка – 1654 грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму, разом це 3564 грн. Якщо вірити уряду, то сім'я має мати мінімальний дохід 8502 грн. Отже пенсіонерам треба доплатити ще 5 тис гривень. Так от, їм не тільки не доплачують, а ще й забирають 100 грн за рахунок зміни у формулі", – пояснює Рева.

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Також під скорочення потрапили видатки на держдопомогу на 1,5 млрд гривень, каже колишній чиновник, і для порівняння додає: "Перед другим читанням вони додали 2,5 млрд гривень СБУ, де на сьогодні офіційно працює 25 тис. чоловік, на програми соцзахисту після першого читання вони додали аж 2 млрд грн там, де майже 13 млн чоловік".

Невтішні прогнози і для вчителів, після провалу голосування за розроблену колишнім урядом постанову, яка передбачала поетапне збільшення зарплат учителям, вони можуть розраховувати лише на 9% збільшення зарплатні.

Ще одна проблемна стаття у бюджеті – це витрати на пенсійне забезпечення українців, зазначає Рева.

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"В минулому бюджеті було закладено 167 млрд гривень дотацій, потім ми додали Пенсійному фонду майже 6,7 млрд для виплат одноразової допомоги за рахунок "євроблях", а потім ще додали майже 8 млрд грн, тому що не вистачало на поточну індексацію. Тобто, загалом це трохи 182 млрд. А вони закладають 173 млрд, на 9 млрд менше. Вибачте, якщо поточні виплати вимагають 182 млрд, як вони будуть індексувати пенсії з 1 січня військовим, а з 1 квітня усім іншим?", – питає колишній міністр.

Пенсії

Пенсії

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Резюмуючи, Рева назвав закон про бюджет-2020 ганебним: "Цих самокатників просто треба мітлою розганяти, нероби та дармоїди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 14 листопада 280 голосами ухвалила в другому читанні і в цілому бюджет України на 2020 рік. Це стало рекордно швидким голосуванням. Депутати не розглядали правки в сам документ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям у 2020 році не буде.

В Україні мінімальну зарплату в 2020 році планують збільшити з 4173 до 4723 грн.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Теми
Ексклюзив Держбюджет-2020
Особа
Андрій Рева
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України бюджет пенсії субсидії
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