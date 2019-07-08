"Це енергетична пастка": Україна попередила Європу про загрозу "Північного потоку-2"

Російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" стане енергетичної пасткою для Європи, оскільки країни стануть заручниками одного постачальника.

Про це сказано в заяві НАК "Нафтогаз" на сторінці в Facebook після визнання в резолюції ПАРЄ Nord Stream - 2 і "Турецького потоку" важелями політичного і економічного тиску Росії на інші держави.

"Це ще один потужний політичний сигнал, який підкреслює - проекти Кремля небезпечні, їх потрібно зупиняти. Нещодавно глава Кремля заявив, що "Росія готова йти до кінця в реалізації "Північного потоку - 2". Подібні заяви на тлі збройного конфлікту в Сирії, анексії Криму та війни в Донбасі повинні як мінімум насторожити керівників європейських країн. Після того, як країни ЄС стануть заручниками одного постачальника, росіяни зможуть легко ігнорувати демократичні правила і втручатися не тільки в економічне життя європейських країн, але і диктувати свої політичні забаганки", - сказано в повідомленні.

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У НАК назвали "Північний потік-2" енергетичною пасткою.

"У Кремлі звикли говорити мовою шантажу і сили. Ми це добре знаємо, адже Україна пережила і впоралася з трьома енергетичними кризами, які влаштував "Газпром", - підкреслили в компанії.

Північний потік-2 Delo.ua

На резолюцію відреагував також глава НАК Андрій Коболєв: "Ми дякуємо ОБСЄ за резолюцію про енергетичну безпеку в Європі, в якій "Північний потік-2" і "Турецький потік" згадуються як потенційно небезпечні і можуть стати засобами економічного і політичного примусу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня в ОБСЄ визнали газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" потенційними засобами політичного і економічного примусу залежних від поставок держав. Це випливає з прийнятої Комітетом з політичних питань і безпеки ПАРЄ резолюції.

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