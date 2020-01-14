"Це дуже крута штука": банкір пояснив, як будуть працювати дешеві кредити від Зеленського

Дешеві кредити для бізнесу давно стали європейською практикою, тому їх пора впроваджувати в Україні.

Про те, як буде працювати програма дешевих кредитів від президента Володимира Зеленського, розповів глава департаменту малого та середньо бізнесу Укргазбанку Михайло Медко, повідомляє OBOZREVATEL. Він пояснив, як кредити з низькими ставками зможуть підняти економіку країни, чому такі програми – це важливо, і куди йти за грошима (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дешеві кредити – це дуже крута штука! Я здивований, що до цього держава мало підтримувало малий бізнес. Якщо ми подивимося на наших близьких і далеких сусідів, то підтримка малого бізнесу – це нормальна практика для держави, тому що не тільки дешевим кредитуванням їм потрібно допомагати, їх потрібно навчити починати свою справу, їх потрібно навчити писати бізнес-плани і розробляти фінансові моделі, що дозволить реалізовувати свої мрії", – заявив Медко.

За його словами, проблема економіки України в тому, що зараз вартість кредитування досить висока. Однак зараз банки готові брати на себе кредитні ризики, щоб допомогти бізнесу з кредитами, підкреслив представник Укргазбанку.

"Якщо ви хочете гроші повернути і вкласти в якийсь бізнес, треба довірити це банку. Фінансові установи будуть вивчати детально бізнес-кейси клієнтів і приймати рішення, чи брати на себе кредитний ризик. Упевнений, що не у всіх буде однакова структура кредитування. А держава при цьому приєднається компенсацією до процентної ставки. Це дозволить клієнтові платити від 5% до 9%", – підкреслив Медко.

За його словами, в Україні також спостерігається позитивна динаміка щодо здешевлення ресурсів у банківський системі. Підтвердженням тому є зниження облікової ставки.

"Якщо говорити про Укргазбанк, то ми точно будемо знижувати вартість кредитування, адже кошти, які ми залучаємо від клієнтів, дозволяють нам розвиватися", – зазначив представник банку.

Повну версію інтерв'ю з Михайлом Медком дивіться на сайті OBOZREVATEL.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку і повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.

Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал